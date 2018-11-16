İsrail marşında Filistinlilere destek için diz çöken iki İsrailli öğrenciye soruşturma

Güney Afrika'da iki İsrailli öğrenci, İsrail marşı sırasında diz çökerek Filistinlilere destek eylemi yaptı. Eylemi gerçekleştiren öğrencilere okul soruşturma açtı.

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde United Herzlia Ortaokulu'na giden iki İsrailli öğrenci milli marş okunduğu sırada diz çökerek Filistinlilere destek eylemi yaptı.

Middle East Monitor haberine göre okul Filistinlilere destek veren öğrencilere soruşturma başlattı.

Öğrencilerin eylemi ABD'de ırkçılığa karşı benzer bir eylem gerçekleştiren Colin Kaepernick'ten esinlenerek yaptıkları aktarılıyor.

Okuldan yapılan açıklamada İsrail okulunun "Siyonist bir okul olduğu" söylenirken, öğrencilerin hak ihlallerine karşı eylemleri için "Bizim için ve buradaki pek çok kişi için utandırıcı bir protesto" denildi.

Açıklamada öğrencilerin yaptıklarının "sonuçlarını göreceği" söylendi.