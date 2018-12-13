İsrail güçleri Kudüs Üniversitesi'ni bastı

İsrail Savunma Güçleri, Doğu Kudüs'teki Kudüs Üniversitesi'ni basarak öğrenci yurtlarını ve ofisleri aradı, güvenlik kamerası görüntülerine el koydu.

Pazar akşamı Batı Şeria'daki Ofra'daki Yahudi yerleşimcilerin üzerine hareket halindeki bir araçtan ateş açılmış, biri ağır olmak üzere 6 İsrailli yaralanmıştı. Bu olayın ardından, İsrail Savunma Güçleri'nden (IDF) sivil halka yönelik misilleme saldırıları gecikmedi.

IDF, dün iki devletli çözüm gerçekleştiği takdirde Filistin'in başkenti olması öngörülen Doğu Kudüs'teki Kudüs Üniversitesi'ni bastı.

İsrail güçlerinin, üniversitenin güvenlik kamerası kayıtlarına el koyduğu, yurtlarda arama yaptığı ve baskına tepki gösteren öğrencilere plastik mermi ve biber gazıyla müdahale ettiği belirtildi.

Kudüs Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "akademik özgürlüğe yönelik saldırı" vurgusu yapıldı. Açıklamada, "Bu saldırı yerel ve uluslararası hukukun ve anlaşmaların açık ihlali ve en basit insan ve birey haklarına saygısızlıktır" denildi.