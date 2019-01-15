İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Suriye itirafı: Kendilerini savunmaları için hafif silahlar verdik...

İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, Suriyeli 'muhalif' grupları silahlandırdıklarını ilk kez kabul etti. Eizenkot, 'kendilerini savunmaları için' gruplara hafif silahlar verildiğini söyledi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, ilk kez Golan Tepeleri'ndeki cihatçı grupların kendileri tarafından silahlandırıldığını itiraf etti.

British Sunday Times'a konuşan Eizenkot, bölgedeki "muhalif" gruplara hafif silahlar verdiklerini kabul ederek, bu silahların gruplara "kendilerini savunmaları için" verildiğini söyledi.

İsrailli yetkililer bölgedeki gruplara "insani yardım" yapıldığını daha önce de kabul ediyorlardı, ancak gruplara silah verildiği ilk kez kabul edilmiş oldu.

İSRAİL DAHA 'ŞEFFAF' OLACAK

Eizenkot'un açıklamasının İsrail'in Suriye ve İran konusunda daha "şeffaf" olma stratejisinin parçası olduğu söyleniyor. İsrail, Suriye'de yaptığı hava saldırılarını da açıktan duyurmaya ve sahiplenmeye başlamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Şam yakınlarında yapılan hava saldırısını yaptığı açıklamayla üstlenmişti.

Eizenkot'un Suriyeli grupların silahlandırıldığı açıklamasıyla birlikte İsrail kendisini taraf olarak ilan etmiş oldu.