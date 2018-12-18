İsrail Başbakanı Netanyahu: Kimsede olmayan silahlar geliştiriyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in 'hiçbir ülkenin elinde olmayan silahlar geliştirdiğini' söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in "hiçbir ülkenin elinde olmayan özel kabiliyetlere sahip" silahlar ürettiğini söyledi.

Netanyahu, İsrail Havacılık Endüstrisi (IAI) tesisine yaptığı ziyarette, Ortadoğu'nun tamamını hedef alabilen füzeleri olduğunu belirtti.

İsrail Başbakanı, "bölgede her hedefe ulaşabilecek saldırı füzeleri geliştirdiklerini" bildirerek, yeni savunma teknolojileri geliştirdiklerini aktardı.

IAI'den bilim insanlarıyla görüşen Netanyahu, mikro uydular geliştirdiklerini ve İsrail'in ilk kez Ay'a uzay aracı göndereceğini de ifade etti.