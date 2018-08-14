İsrail Başbakanı Netanyahu ile Sisi arasında gizli Gazze görüşmesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mısır Cumhurbaşkanı ile Gazze konulu gizli bir görüşme yaptığı belirtiliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile Mayıs ayında gizli bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Görüşmede Gazze'nin ele alındığı ve "uzun süreli ateşkes" koşullarının görüşüldüğü belirtiliyor. İsrail kanalı Channel Ten'e göre Netanyahu'nun sözcüsü konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Mısır'ın uzun süredir Hamas ile İsrail arasında aracı rol oynadığı biliniyor. Netanyahu-Sisi görüşmesinde İsrail'in Gazze ablukasının gevşetilmesi ele alındı. Görüşmeden sızan bilgilere göre görüşmede Gazze altyapısının yeniden inşası da konuşuldu. 2 milyonun üzerinde Filistinli Gazze'de İsrail ablukası altında insani kriz içerisinde yaşıyor. Gazze'de suya, elektriğe ve tıbbi kaynaklara erişim sınırlı durumda.