İsrail Başbakanı: Erdoğan artık bana daha az Hitler diyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye ile ilişkilerinde ‘iyileşme’ olduğunu belirterek Erdoğan’ın kendisine artık eskisi kadar sık Hitler demediğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün büyükelçilerle düzenlediği toplantıda Türkiye ile ilişkilerinde iyileşme olduğunu, Erdoğan'ın artık kendisine daha az Hitler dediğini söyledi.

İsrail kanalı Channel 10’un diplomasi muhabiri Barak Ravid’in aktardığına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ülkesinin büyükelçileriyle düzenlediği toplantıda şunları söyledi:

“Türkiye ile ilişkilerimizde bir ‘iyileşme’ var. Erdoğan artık bana iki günde bir yerine altı günde bir Hitler diyor.”

‘UMMAN HAVA SAHASINI AÇTI’

Dün İsrailli büyükelçilerle bir araya gelen Netanyahu’nun ayrıca Umman’ın İsrail uçaklarına hava sahasını açtığını da söylediği aktarıldı. Netanyahu ekim ayında Umman'ı ziyaret ederek Sultan Kabus bin Said ile görüşmüştü ancak iki ülke arasında hâlâ diplomatik ilişki bulunmuyor.