İspanya seçimlerini PSOE kazandı, faşist parti Meclis’te

İspanya’da dün yapılan erken genel seçimleri sosyal demokrat parti İspanya Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) kazandı ancak tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu elde edemedi. Faşist parti Vox ise 24 milletvekiliyle parlamentoya girdi.

İspanya’da dün yapılan erken genel seçimin galibi ilk sonuçlara göre sosyal demokrat parti İspanya Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) oldu. Tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu elde edemeyen PSOE’nin koalisyon görüşmelerine başlaması bekleniyor.

Oyların yüzde 99’unun sayıldığı seçimlerde ilk sonuçlara göre Başbakan Pedro Sanchez’in partisi PSOE, 350 kişilik parlamentoya 123 milletvekili gönderiyor. İlk kez genel seçimlere katılan faşist parti Vox ise 24 milletvekiliyle parlamentoya giriyor.

İlk sonuçlara göre, Muhafazakar Halk Partisi’nin (PP) çıkardığı milletvekili sayısı 66’da kalırken, diğer sağ parti Yurttaşlar 57, sol popülist Podemos ise 42 milletvekili çıkardı.

2016’daki seçimlerde 137 milletvekiliyle parlamentoya giren PP’nin desteğinin yarıdan fazla düşmesi üzerine parti lideri Pablo Casado seçim sonuçlarını “çok kötü” diye değerlendirdi.

PSOE’nin hükümeti kurmak için gerekli 158 sandalyeye ulaşmak için Podemos ile koalisyon görüşmelerine başlaması bekleniyor.

İspanya İçişleri Bakanlığı’nın yerel saatle 18.00 (TSİ 19.00) itibariyle verdiği bilgilere göre, seçimlere katılımın ülke genelinde yüzde 60,75 olduğu bildirildi. Bu oranının, 2016 yılında yapılan son genel seçimlere göre 9,5 puan daha fazla olduğu kaydedildi.

Katalonya'da genel seçimlere katılım oranı ise 2016'ya nazaran 18 puan artışla, bölge için rekor olarak gösterilen yüzde 64,20 oldu.

Ülke genelinde seçimlere katılım oranının yüzde 75'in üzerine çıkması bekleniyor. İspanya'da şimdiye kadar genel seçimlere en yüksek katılım yüzde 80 ile 1982 yılında gerçekleşmişti.

Ekim 2017'de Katalonya'da yapılan bağımsızlık yanlısı referandumunun ardından yapılan ilk genel seçimde tutuklu olarak yargılanan Katalan siyasetçilerden 5'i de milletvekili veya senatör adayı olarak yarıştı.

