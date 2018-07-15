İskoçya'da 10 bin kişi tarafından protesto edilen Trump golf oynadı

İskoçya'da 10 bin kişinin protesto ettiği ABD Başkanı Donald Trump, golf oynamayı tercih etti. Trump'ın golf oynadığı tesisin önünde 'Irkçı Trump', 'Yalancı Trump!' sloganları atıldı.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a giden ABD Başkanı Donald Trump, kitlesel protestolarla karşılandı. Trump'ın ziyaretine tepki gösteren 10 bin kişi eylem yaptı.

Lüks bir tesiste golf oynayan Trump, bu tesiste de protesto edildi. Tesisin önünde toplanan insanlar "Irkçı Trump!", "Yalancı Trump!" sloganları attı.

ABD Başkanı'nı protestoculardan polis ve keskin nişancılar korudu.

Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek olan Trump'ın, öncesinde eşiyle birlikte İskoçya'da bir otelde vakit geçirdiği belirtiliyor. Putin'le görüşme Finlandiya'da yapılacak.

CBS'e konuşan bir protestocu, Trump'ı neden protesto ettiği sorusuna "O ABD'nin başkanı, biz burada iklim değişikliğinden ölecekken o Paris İklim Anlaşması'ndan çekildi, bu tabii ki beni etkileyecek. Bu seni de etkileyecek" dedi.

Kimi protestocularsa "Trump'a hayır, KKK'ye hayır, ırkçı ABD'ye hayır! sloganları attı".