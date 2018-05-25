IŞİD'den Irak'ta 3 ayrı saldırı

Irak’ın Kerkük ve Diyala illerinde üç ayrı saldırı düzenlendi.
Saldırılar güvenlik güçleri ve milis gücü Haşd'eş Şabi tarafından püskürtüldü.
Kerkük’ün güneybatısında yer alan Riyad ilçesine bağlı Caferiye köyünde eylem hazırlığı yapan 8 intihar bombacısının 7’sinin köşeye sıkıştırılınca kendini patlattığı, diğerinin de kaçmaya çalışırken üzerindeki bombayı patlatması sonucu 4 Haşd'eş Şabi mensubunun yaralanmasına yol açtığı bildirildi.
Riyad ilçesinde yaşanan patlamada ise 3 kişi yaralanmıştı.
Öte yandan cihatçılar Diyala iline bağlı Celvala ilçesine ait Şeyhbaba köyünde de saldırı düzenledi. Güvenlik güçleri ile 4 IŞİD üyesi arasında çıkan çatışmada 3 cihatçının öldürüldüğü ve birisinin kaçmaya çalışırken üzerindeki bombayı patlatması sonucu 2 sivilin yaşamını yitirdiği öğrenildi.