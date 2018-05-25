IŞİD'den Irak'ta 3 ayrı saldırı

IŞİD'in Irak’ın Kerkük ve Diyala illerinde 3 ayrı saldırı düzenlediği belirtildi.
Cuma, 25 Mayıs 2018 06:59

Irak’ın Kerkük ve Diyala illerinde üç ayrı saldırı düzenlendi.

Saldırılar güvenlik güçleri ve milis gücü Haşd'eş Şabi tarafından püskürtüldü.

Kerkük’ün güneybatısında yer alan Riyad ilçesine bağlı Caferiye köyünde eylem hazırlığı yapan 8 intihar bombacısının 7’sinin köşeye sıkıştırılınca kendini patlattığı, diğerinin de kaçmaya çalışırken üzerindeki bombayı patlatması sonucu 4 Haşd'eş Şabi mensubunun yaralanmasına yol açtığı bildirildi. 

Riyad ilçesinde yaşanan patlamada ise 3 kişi yaralanmıştı. 

Öte yandan cihatçılar Diyala iline bağlı Celvala ilçesine ait Şeyhbaba köyünde de saldırı düzenledi. Güvenlik güçleri ile 4 IŞİD üyesi arasında çıkan çatışmada 3 cihatçının öldürüldüğü ve birisinin kaçmaya çalışırken üzerindeki bombayı patlatması sonucu 2 sivilin yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
 