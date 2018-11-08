İşçilere böcek yedirme, idrar içirme işkencesine 10 gün hapis

Çin’in Guizhou bölgesinde bir ev dekorasyonu fabrikasında işçilere ‘düşük performans’ sergiledikleri gerekçesiyle işkence yapan yöneticilere 10 güne kadar hapis cezası verildi.

Çin’in Guizhou bölgesinde bulunan bir ev dekorasyonu fabrikası yöneticilerinin işçileri düşük performans gösterdikleri gerekçesiyle idrar içmeye, böcek yemeye zorladığı ve kemerle dövdüğünün ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Çin devlet medyasında yer alan habere göre, fabrikanın yöneticilerine verilen ceza sadece 5 günden 10 güne kadar hapis cezası oldu.

Yerel Kamu Güvenliği Bürosu’ndan yapılan açıklamada, polisin fabrikada yaşananların sosyal medyada yayımlanmasının ardından soruşturma başlattığı ve soruşturma devam ederken üç yöneticinin 5 günden 10 güne kadar hapis cezası aldığı bildirildi.

Aynı fabrika yöneticilerinin daha önce de işçilere “ceza” olarak acı biber ve acı hardal yedirdiği, ancak Ekim ayından itibaren fabrikada işçilere yönelik şiddetin arttığı belirtildi. Buna göre yeterli performans sergileyemediği gerekçesiyle işçiler tuvaletlerdeki suyu içmeye, böcek yemeye zorlanıyor ve kemerle dövülüyor.

Şirketin ayrıca işçilere saçlarını kazıtma “cezası” verdiği de belirtilirken, sözkonusu uygulamaların ardından istifa eden işçi sayısının az olduğu vurgulanıyor.