İşçiler Macron'un reformuna yüzde 95’le ‘hayır’ dedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un devlete ait demiryolu şirketi SNCF'ye ilişkin reform önerisini referandumda oylayan işçiler, yüzde 95 oyla tasarıyı reddetti.

Fransa'da Genel Emek Konfederasyonu (CGT) sendikası, hükümetin demiryolu şirketi SNCF'yi rekabete açarak “verimli hale getirme” bahanesiyle özelleştirmeye yönelik önerisinin, demiryolu işçileri tarafından oylandığı referandumun sonuçlarını açıkladı.

İşçiler Macron'un reformunu yüzde 95 oyla reddetti.

Air France işçilerinin şirketin başkanını istifaya zorlamasının ardından, demiryolu işçilerini oy vermeye çağıran sendikaların düzenlediği referandum, ülkede süren grevleri gündemde tutarak hükümetle pazarlıkta ellerini güçlendirmeye de yarayacak.

Macron, şu ana kadar reform önerisini geri çekeceğine ilişkin bir sinyal vermedi.

Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne ise reform önerisinin geri dönüşü olmadığını belirterek, halka reformun gerçekleşmemesi ihtimalini sunan sendikaları “sorumsuzlukla” suçladı.

Demiryolu şirketi SNCF'nin devlet tarafından atanan patronu Guillaume Pepy ise, referandumu yasallıktan yoksun bir “dilekçe” olarak niteledi. Pepy, grevin SNCF'ye 350-400 milyon avroya mal olacağını belirtti.

Başbakan Edouard Philippe ile sendika temsilcilerinin Cuma günü yasa tasarısı hakkında görüşecekleri bildirildi.