İran’ın Pakistan’a yönelik ihracatı ilk çeyrekte yüzde 61 arttı

Bu yılın ilk çeyrek döneminde İran'ın Pakistan'a yönelik ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 arttı.

Bu yılın ilk üç ayında Pakistan, İran mallarını ithal eden ülkeler listesinde sekizinci sırada yer aldı.

Çin, BAE, Irak, Afganistan, Kore, Hindistan ve Türkiye, yılın ilk üç ayında İran'ın en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında oldu.

İran Ticaret Planlama Departmanı’nın yayımladığı istatistiklere göre, bu yılın ilk üç ayında İran'ın 656 bin tonluk mal ihracatı 282 milyon dolar oldu. Böylece bu senenin ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış gösterdi. Pakistan'a yönelik ihracatsa önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artış gösterdi.

Pakistan, İran'ın ihracatında yüzde 2,4'lük paya sahip.