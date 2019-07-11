İran'ın İngiliz tankerini durdurmaya çalıştığı iddia edildi

ABD'li yetkililer, İran Devrim Muhafızları'na ait olduğu düşünülen beş teknenin Hürmüz Boğazı kuzeyinde bulunan bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalıştığını belirtti. Teknelerin, bir İngiliz savaş gemisinin kendilerini uyarması üzerine geri çekildikleri ifade edildi.

ABD'li yetkililer, İran Devrim Muhafızları'na ait olduğu düşünülen beş teknenin Hürmüz Boğazı'nın kuzey girişinde bulunan İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalıştığını iddia etti.

Reuters'ta yer alan habere göre, o sırada bölgede bulunan İngiliz Kraliyet Donanmasına ait HMS Montrose adlı savaş gemisinin silahlarını teknelere doğrultarak uyarıda bulunduğu, bunun üzerine teknelerin geri çekildi ifade edildi.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI YALANLADI

İddiaya ilişkin Fars Haber Ajansı'na açıklama yapan İran Devrim Muhafızları, devriye teknelerinin o sırada günlük görevlerini yapmak üzere başka yerde bulunduğunu belirtti.

Açıklamada "Son 24 saat içinde İngiliz gemiler dahil olmak üzere yabancı uyruklu gemilerle karşı karşıya gelinmedi" denildi.