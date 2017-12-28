İran'dan vatandaşlarına Türkiye uyarısı: Gitmeyin

İran'ın Ankara Büyükelçiciği, yeni yıl öncesinde Türkiye'deki güvenlik koşullarını gerekçe göstererek İran vatandaşlarına gerekli olmadığı takdirde Türkiye'ye seyahat etmemesi uyarısında bulundu.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği, İran medyasına gönderilen bildiriyle, "Türkiye'deki olağanüstü halin devamı" ve "Türk güvenlik yetkililerinin uyarıları"nı gerekçe göstererek, yurttaşlarından Türkiye'ye "gereksiz seyahatlerden" kaçınmasını istendi.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA ve bazı diğer haber ajansları tarafından aktarılan açıklamada, İran yurttaşlarından Türkiye'deki kalabalık ortamlardan uzak durmaları talep edildi.

Başta Beşiktaş olmak üzere İstanbul'daki bazı ilçelerde güvenlik gerekçesiyle yılbaşı etkinliklerinin yasaklandığına değinilen açıklamada, Türk Polisi tarafından yapılan güvenlik uyarılarına da geniş yer verildi.