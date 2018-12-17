İran'dan Fırat'ın doğusu uyarısı: Sıkıntı çıkabilir

Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik olası askeri harekâtını değerlendiren İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Behram Kasımi, 'Herhangi bir ülke Suriye merkezi yönetiminden izin almadan Suriye topraklarında bir eylem yapmamalı. Buna uyulmadığı takdirde Suriye sorunun çözümüne yönelik İran-Türkiye-Rusya üçlüsünün yürüttüğü verimli Astana sürecinde bazı sıkıntılar çıkabilir' dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımı haftalık basın toplantısında, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceğini açıkladığı operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kasımi "İran'ın Suriye konusundaki tutumu eskiden olduğu gibidir. Herhangi bir ülke Suriye merkezi yönetiminden izin almadan Suriye topraklarında bir eylem yapmamalı" diye konuştu.

'ASTANA SÜRECİNDE SIKINTI ÇIKABİLİR'

Kasımi şöyle devam etti: "Yapılacak herhangi bir eylem Suriye devletiyle işbirliği içinde ve onun isteği üzerine yapılmalı. Bu İran'ın temel politikasıdır. Buna uyulmadığı takdirde Suriye sorunun çözümüne yönelik İran-Türkiye- Rusya üçlüsünün yürüttüğü verimli Astana sürecinde bazı sıkıntılar çıkabilir. Üçlü işbirliği konusunda çok iyi bir noktadayız ve olumlu sürecin ve işbirliğinin devam etmesinden yanayız. Türkiyeli dostlarımız hem bölge ve hem Suriye'deki gerçekliklerin farkındalar. Türkiye'yle temaslarımız ve diyalogumuz devam ediyor. Operasyon konusu şimdilik bir olasılık olarak görünüyor, gerçekleşirse üzerinde fazla konuşabiliriz."

ABD YAPTIRIMLARINA KARŞI AB MEKANİZMASI

Kasımi, İran'a ABD yaptırımlarını devre dışı bırakmak üzere Avrupa Birliği tarafından oluşturulacak finansal mekanizmanın da yalnızca iddia edildiği gibi ilaç ve gıda ürünlerini kapsamayacağını söyledi. Sözkonusu mekanizmanın aynı zamanda ekonomik, sınai işbirliğini ve hatta yatırımları da kapsayacağını belirten Kasımi, İran'ın baş ihracat ürününün petrol olduğunu vurguladı. Kasımi AB tarafından oluşturulacak özel amaçlı mekanizmanın petrol ticaretini de kapsayacağını ifade etti.

YEMEN BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Kasımi ayrıca Yemen'deki taraflar arasında İsveç'te gerçekleşen barış görüşmelerinde varılan uzlaşmayı da olumlu karşıladıklarını söyledi.