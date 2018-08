İran'dan dayanışma mesajı: Türkiye için elimizden geleni yapacağız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'nin Türkiye'ye karşı izlediği politikayı eleştirerek, 'Biz her zaman Türkiye'nin yanında kalacağız ve elimizden gelen her türlü yardımı yapacağız' açıklamasında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İran devlet televizyonuna ABD'nin Türkiye yaptırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye için her türlü desteğe hazır olduklarını ifade eden Kasımi, "Biz her zaman Türkiye'nin yanında kalacağız ve elimizden gelen her türlü yardımı yapacağız" dedi.

Kasımi, "Başkaları, milletlerin iradesini tehdit ederek zorla değiştiremezler. Öncelikle bir ülke başkanının başka bir ülkeye ekonomik baskı uygulamaktan zevk almasını yanlış buluyoruz. Bu yöntem bir sonuca varmayacak" sözleriyle ABD'yi eleştirdi.

Behram Kasımi, şunları kaydetti: