İran'dan dayanışma mesajı: Türkiye için elimizden geleni yapacağız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İran devlet televizyonuna ABD'nin Türkiye yaptırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye için her türlü desteğe hazır olduklarını ifade eden Kasımi, "Biz her zaman Türkiye'nin yanında kalacağız ve elimizden gelen her türlü yardımı yapacağız" dedi.
Kasımi, "Başkaları, milletlerin iradesini tehdit ederek zorla değiştiremezler. Öncelikle bir ülke başkanının başka bir ülkeye ekonomik baskı uygulamaktan zevk almasını yanlış buluyoruz. Bu yöntem bir sonuca varmayacak" sözleriyle ABD'yi eleştirdi.
Behram Kasımi, şunları kaydetti:
"İran ve Türkiye olarak komşuluk haklarına uygun olarak birbirinin özel koşullarını anlamak zorundayız. Komşuluk gerçeği çok önemli bir konudur. Bu konuya dikkat etmezsek, bölgenin istikrarına, güvenliğine ve barışına yardımcı olamayız.
"Kişisel ve özel nedenlerden dolayı komşularının çıkarlarına aykırı şeyler söyleyen ülkeler kesinlikle yanlış yapıyor ve bölgenin barışı, istikrarı ve güvenliğine yardımcı olmuyorlar. İran ve Türkiye ilişkileri her zaman iyi bir ilişki oldu ve eminim bundan sonra da böyle olacaktır. İçinde bulunduğumuz koşullarda bir birimiz için çok iyi ortaklar olacağımızdan ve Türkiye ile İran'ın birbirine olması gerektiği şekilde yardım edeceğinden eminim."