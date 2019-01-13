İran'dan Avrupa'ya Halkın Mücahitleri'ne desteğe son verme çağrısı

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Avrupa ülkelerinden Halkın Mücahitleri'ne desteği kesmelerini talep etti.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Avrupa ülkelerine Halkın Mücahitleri ve İran'a karşı savaşan diğer grupları desteklemeyi bırakması çağrısında bulundu.

Vaizi, devlet medyasına yaptığı açıklamada AB Konseyi'nin İran istihbaratı ve iki vatandaşına yönelik aldığı yaptırım kararına tepki göstererek, Avrupa'nın "terörizmle mücadelede dürüstlük göstergesi olarak Halkın Mücahitleri ve diğer ayrılıkçı grupları desteklemeyi bırakması" gerektiğini belirtti.

İran'ın "IŞİD'e karşı Suriye ve Irak halkının yardımına koşarak Avrupa ülkelerinde de terör eylemlerinin azalmasını sağladığını" savunan Vaizi, "Avrupa, terörizme karşı verdiği amansız mücadele nedeniyle İran'ı takdir edeceğine, onu terörizmi korumakla itham ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

AB'DEN İRAN İSTİHBARATINA YAPTIRIM

AB Konseyi'nden 9 Ocak'ta yapılan açıklamada, İran istihbarat servisinin ve iki İran vatandaşının Avrupa topraklarında suikast planladıkları gerekçesiyle mal varlıklarının ve diğer finansal kaynaklarının dondurulmasına karar verildiği belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, daha önce yaptırım listesinde yer alanlarla beraber toplam 15 kişi ve 21 İranlı kurum veya kuruluşu kapsayan yaptırım listesinin altı ay daha geçerliliğini koruyacağı kaydedilmişti.

İran'ın "terör örgütü" olarak gördüğü Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi'nin (ASMLA) kurucusu Ahmed Mola Nissi, 8 Kasım 2017'de Hollanda'nın Lahey kentinde evinin önünde, Halkın Mücahitleri üyesi Muhammed Samadi ise 15 Aralık 2015'te Almere kentinde suikasta uğramıştı. Avrupa ülkeleri suikastlardan İran'ı sorumlu tutmuştu.

Fransız istihbaratı da İran İstihbarat Bakanlığı'nın, Halkın Mücahitleri'nin geçen yıl haziranda Paris yakınlarında düzenlediği bir mitinge bombalı saldırı planı yaptığını iddia etmişti.

Tahran yönetimi, suçlamaların AB-İran ilişkilerine zarar vermeye yönelik olduğunu savunurken; İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Fransa gibi ülkeleri HMÖ, El Ahvaziye örgütü ve İran'da "terör örgütü" kabul edilen diğer gruplara destek vermekle suçluyor.