İran'dan ABD'ye 'güvenli bölge' tepkisi: Suriye'nin toprak bütünlüğüne açık saldırı

İran Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de güvenli bölge çalışmasına tepki gösterdi ve Suriye'nin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saldırı anlamına geldiğini açıkladı.

ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgeyi oluşturma faaliyetinden endişe duyduklarını dile getiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Washington’un bu eylemlerinin Suriye’nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saldırı olduğunu söyledi.

Musevi, "ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki tavrı, Suriye’nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne açık bir saldırı ve uluslararası hukuk ile BM Anlaşması’ndaki ilkelere aykırı" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Musevi, "ABD'li yetkililerin, Suriye’nin kuzeydoğusunda güvenli bölgenin oluşturulmasına yönelik son açıklamaları ve anlaşmaları kışkırtıcı ve endişe verici" ifadesini kullandı.