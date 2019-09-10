İran’da stadyuma girdiği için ceza alan kadın kendini yaktı

İran’ın başkenti Tahran’da erkek kılığında stadyuma girerek futbol maçı izlediği için tutuklanan Seher Khodayari adında bir genç kadın, 6 ay hapis cezası almasının ardından savcılığın önünde kendini yaktı. Khodayari, yoğun bakımda tutulduğu hastanede yaşamını yitirdi.

İran’ın başkenti Tahran’da erkek kılığında stadyuma girerek futbol maçı izlediği için tutuklanan Seher Khodayari adında genç kadın, 6 ay hapis cezası almasının ardından savcılığın önünde kendini yaktı. İran basınında yer alan habere göre, yoğun bakımda tutulduğu hastanede yaşamını yitiren Khodayari, cep telefonunu teslim almak için gittiği savcılıkta aldığı hapis cezasını öğrenmesinin ardından mahkeme önünde kendini ateşe verdi. İnsan Hakları Gözlemevi, olaya ilişkin yaptığı açıklamada İran'ın kadınlara yönelik stadyuma girme yasağını kaldırması gerektiğini belirterek, FIFA'ya ve İran makamlarına çağrıda bulundu.