İran yerli savaş gemisini Basra Körfezi'ne indirdi

İran donanması 'radara yakalanmayan ve gelişmiş füze sistemleri ile donatılı' yerli üretim savaş gemisini düzenlenen bir askeri törenle Basra Körfezi'ne indirdi.

İran "radara yakalanmayan ve gelişmiş füze sistemleri ile donatılı" yerli üretim savaş gemisini bugün Bender Abbas Limanı'nda yapılan bir askeri törenle Basra Körfezi'ne indirdi.

Herhangi bir ikmal olmadan 5 ay açık denizlerde kalabilme kapasitesine sahip olduğu belirtilen Sehend isimli destroyer Hürmüz Boğazı'nda yer alan Bender Abbas'ta filoya katıldı.

Euronews'un aktardığına göre, helikopter uçuş güvertesi, torpido rampası, uçaksavar, gemisavar, denizden karaya ve denizden havaya ateşlenebilen füze sistemlerinin bulunduğu savaş gemisinin aynı zamanda elektronik harp yeteneklerine sahip olduğu da kaydedildi.

ABD, mayıs ayında İran ile nükleer anlaşmadan çekilmiş, ardından da İran'a iki etaptan oluşan yaptırım uygulamaya başlamıştı.

İran'ın nükleer çalışmalarını durdurmasının yanı sıra Ortadoğu'daki faaliyetlerini sonlandırmasını da şart koşan Washington yönetimi, ülke ekonomisinin can damarı olan petrol ihracını hedef almıştı.

Tahran yönetimi ise İran'ın petrol ihraç edememesi halinde Körfez'deki Hürmüz Boğazı'nın diğer petrol geçişlerine tamamen kapatılacağını belirtiyor.

İran Devlet Televizyonu'nda canlı yayımlanan törende konuşan İran Deniz Kuvvetleri Gemi İnşa Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Şeyhi, "Gemi İran Deniz Kuvvetleri'nin ulusal teknik bilgi birikiminin yanı sıra cesur ve yaratıcı tasarımının sonucu olarak gizli yeteneklere haiz bir şekilde inşa edildi" ifadelerini kullandı.

İran, ilk yerli savaş gemisini üretmeye 2010'da başladı. Tahran, 1979'daki İran Karşıdevrimi öncesinde sahip olduğu ABD yapımı donanma envanterini kendi imkanlarıyla geliştirmeye devam ediyor.

İran Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğamiral Hasan Mukaddem, "Yakın gelecekteki planlarımız arasında Venezuela'ya özel helikopterlerin de bulunduğu 3 gemiyi 5 ay süreyle göreve göndereceğiz" açıklamasında bulundu.

Komutan, bugün denize indirilen Sehend'in de denizaşırı görev için Venezuela'ya gönderilecek filonun içinde yer alacağını aktardı.

Ambargolardan dolayı ABD ve Batı'dan silah alması yasak olan İran, Rusya'nın desteğinin dışında envanterindeki büyük silahları yerli imkanlarla kendi geliştirme yoluna gidiyor.