'İran ve Rusya çekilirse teröristler Suriye'ye geri döner'

İranlı yetkili Ali Ekber Velayeti, İran ve Rus güçlerinin Suriye'de kalacaklarını, Suriye'den çekilmeleri durumunda 'teröristlerin ülkeye geri döneceklerini' söyledi.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in üst düzey danışmanı Ali Ekber Velayeti, İran ve Rus güçlerinin Suriye'de varlıklarını sürdüreceklerini belirtti.

İran güçlerinin bölgedeki varlıklarının meşru olduğunu ve Suriye'de kalmak için geçerli sebepleri olduğunu söyleyen Velayeti, bunun tersine ABD koalisyonunun Şam'ın izni olmadan Suriye'de olduğunu söyledi.

"Eğer biz Suriye'den çekilirsek, Rusya da çekilir ve aynı teröristler ülkeye geri dönerler" ifadelerini kullandı.

İran, Suriye'de askeri güç bulundurmadığını, ancak ülkede askeri danışmanları olduğunu, bunların Suriye yönetimine yardımcı olduğunu söylüyor.