İran: Şer eylemine yanıt vereceğiz

İranlı bir üst düzey yetkili, 8 Nisan'da Suriye'nin T4 hava üssünün İsrail saldırısıyla vurulmasının sonucu öldürülen İranlı askeri danışmanların intikamını alacaklarını söyledi.

İran, Suriye'ye yönelik bir hava saldırısıyla İranlı askeri danışmanları katleden İsrail'i cezalandıracağını duyurdu.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şamhani, İslam cumhuriyetinin İsrail'in bu "şer" eylemine vereceği yanıtın zamanı, yeri ve yöntemi konusunda karar vereceğini söyledi.

Rusya'nın Soçi kentinde bir uluslararası konferansa katılmak üzere Tahran'dan ayrılırken konuşan Şamhani, "İsrail Suriye'nin hava sahasını ihlal etti ve terörizmle mücadele eden birlikleri hedef aldı" dedi ve İsrail'in bunun sonuçlarını ve karşlığını beklemesi gerektiğini söyledi.

8 Nisan'da İsrail Suriye'nin T4 hava üssüne saldırı başlatmıştı ve İranlı askeri danışmanların da içinde bulunduğu 14 kişi öldürülmüştü.

