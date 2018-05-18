İran Petrol Bakanı: Total İran'dan çıkarsa yerini Çinli şirket alır

Fransız enerji şirketi Total'in, ABD yaptırımlarının yeniden başlayacak olması sebebiyle İran'dan çekileceği konuşuluyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan İran Petrol Bakanı Bican Zengane, Total'in Güney Pars 11 (SP11) doğalgaz sahasından çekilmesi durumunda Total'in yerini Çinli bir şirketin alacağını açıkladı.
Zengane, Total'in kendilerine ABD yaptırımlarından muaf olmamaları durumunda İran'dan ayrılacağını bildirdiğini söyleyerek iddiaları doğruladı.
Zengane, Total yerine geçecek Çinli şirketin CNPC olduğunu söyledi.
Total İran'daki varlığını sürdürebilmek için Fransa ve ABD hükümetleriyle görüşmeler gerçekleştiriyor.
Avrupa Birliği, ABD'nin İran yaptırımlarına karşı Avrupalı şirketleri koruyabilmek için yeni yollar arıyor..