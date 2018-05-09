İran meclis başkanı: Trump'ın bu meselelerle ilgilenecek zihinsel kapasitesi yok

İran meclis başkanı Ali Laricani, ABD'nin anlaşmadan çekilmesi ve Ortadoğu'daki gelişmeler üzerine konuşarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın "bu meselelerle ilgilenecek zihinsel kapasitesi olmadığını" söyledi.

İran meclis başkanı Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevi için uygun olmadığını söyledi.

İran devlet televizyonunda konuşan Laricani, ABD Başkanı'nın anlaşmadan çekilmesi ve Ortadoğu'daki gelişmeler hakkında konuşarak, "Trump'ın bu meselelerle uğraşacak zihinsel kapasitesi yok" dedi.

"Trump İran'la nükleer anlaşmayı diplomatik şov için terk ediyor" diyen İranlı yetkili, "mevcut durumda İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi için bir zorunluluk yok" ifadelerini kullandı.

Laricani, "Trump'ın yalnızca kaba kuvvetin dilinden anladığı açık" diye konuştu.

İran Genel Kurmay Başkanı Muhammed Bakıri ise, İran'ın mevcut nükleer anlaşmayı imzalamasına bile gerek olmadığını, ancak bunu yaptığını, "o kibirli ülkeninse (ABD) kendi imzasının arkasında bile durmadığını" söyledi.