İran Dışişleri Bakanı'ndan 'nükleer' açıklaması: Ya hep ya hiç...

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Avrupalı liderlere çağrı yaparak, nükleer anlaşması konusunda "B planı" olamayacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran'ın taraf olduğu nükleer anlaşmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Zarif, açıklamasında "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 'B Planı' olmadığını söylerken haklı" diyerek, anlaşmanın yeniden müzakere edilemeyeceğini belirtti. Zarif anlaşma için "ya hep ya hiç" sözlerini kullandı.

İranlı bakanın açıklamasında "Avrupalı liderler iyi niyet göstergesi olarak ABD Başkanı Donald Trump'ı yalnızca nükleer anlaşmasında kalmaya ikna etmemeliler, aynı zamanda onu kendi üzerine düşeni yapmaya teşvik etmeliler" dedi.

Donald Trump, anlaşmadan ayrılma kararı almamış, ancak anlaşmaya uyarak İran'a yaptırımları kaldırmayı da kabul etmemişti.