İran Dışişleri Bakanı: Arap NATO'su bir hayal

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, bölgedeki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'ın, ABD yaptırımlarına karşı Türkiye'nin yanında olduğunu belirten Zarif, ABD'nin Arap NATO'su projesi için ise 'hayal' dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, bölgedeki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'ın, ABD yaptırımlarına karşı Türkiye'nin yanında olduğunu belirten Zarif, ABD'nin Arap NATO'su projesi için ise "hayal" dedi.

Al Jazeera televizyonuna demeç veren Zarif, "Amerika'nın baskı ve ambargoları, İran'ın bölgedeki politikalarını değiştirmesine yol açmayacak. İran hiçbir zaman füze programı ile ilgili müzakere etmeyecek. Zira füzelerimiz kimseyi tehdit etmiyor" açıklamasında bulundu.

ABD'den gelen müzakere önerisinin propagandadan ibaret olduğunu belirten Zarif, Washington’u önce ambargoları kaldırmaya çağırdı.

'TÜRKİYE VE İRAN ALEYHİNDE EKONOMİK SAVAŞ BAŞLATILDI'

İran Dışişleri Bakanı, ABD’nin İran ve Türkiye aleyhinde bir "ekonomik savaş başlattığını" ifade ederek, Tahran'ın Ankara'nın yanında duracağını ilan etti.

İran'a karşı bir "Arap NATO'su oluşturma fikrinin bir hayal ve faydasız bir politika olduğunu" ifade eden Zarif, Suudi Arabistan'ın Yemen'de katliamları karşısında Batılı ülkelerin suskun kaldıklarını, hatta verdikleri silahlarla bu suçun ortağı olduklarını söyledi.