İran, ABD İHA'sının vurulduğu noktanın koordinatlarını paylaştı

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'ye ait İHA'nın vurulduktan sonra İran kara sularına düştüğünü belirtti. Zarif, İHA'nın vurulduğu noktanın koordinatlarını paylaşarak, enkazın İran kara sularına düştüğünü açıkladı.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif yaptığı açıklamada, "Saat '00:14'te Birleşik Arap Emirlikleri'nden gizlice kalkış yapan ABD'ye ait İHA, İran hava sahasını ihlal etmesinin ardından 04:05'te Kuhmubarek yakınlarında '25Â°59'43'N 57Â°02'25'E' koordinatlarında hedef alındığını" söyledi.