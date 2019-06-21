ABD’den uçaklarına İran hava sahası yasağı

ABD Federal Havacılık İdaresi, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'nin İran kontrolündeki hava sahasında ABD firmalarının uçuşlarını yasakladığını açıkladı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), İran’ın ABD’ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından Basra Körfezi ve Umman Körfezinin İran kontrolündeki hava sahasında ABD havacılık firmalarının uçuşlarına yasak getirdiğini açıkladı.

Beyaz Saray’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın ABD’ye ait bir insansız hava aracını düşürmesi konusunda, “Çok büyük bir hata yaptılar. İHA uluslararası hava sahasındaydı, bilimsel olarak bunun kanıtlarına sahibiz. (ABD’nin İran’a saldırı planı olup olmadığını) Yakında göreceksiniz” demişti.