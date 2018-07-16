Irak'taki eylemlerde 53 yaralı

Irak Sağlık Bakanlığı ülkenin güney illerinde devam eden eylemlerde 53 kişinin yaralandığını açıkladı.

Irak Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyinde bir haftadan fazladır devam eden gösterilerde 53 kişinin yaralandığı açıkladı. Açıklamada yaralıların yarısının güvenlik güçleri mensupları olduğunu bildirdi. Açıklamada, Divaniye, Necef ve Kerbela kentlerindeki gösterilerde yaralanma yaşanmadığını fakat Zikar’da ise 27 güvenlik görevlisi ile 6 sivilin, Misan’da ise 20 kişinin yaralandığını duyuruldu.

Sosyal medyada ise yüze yakın kişinin yaralandığı ve 10’a yakın hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Irak’ta çoğu zaman resmi rakamlarla diğer kaynakların verdiği rakamlar arasında büyük bir fark oluyor.