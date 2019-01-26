Irak'ta TSK üs bölgesinde araçlar ateşe verildi

Kuzey Irak’ın Duhok şehrine bağlı Şiladze ilçesinde bulunan TSK’ye ait askeri üste yer alan araçlar ateşe verildi.

Kuzey Irak’ın Duhok şehrine bağlı Şiladze ilçesinde bulunan TSK’ye ait askeri üste yer alan araçlar ateşe verildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Irak kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provokasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur. Olayla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır” denildi.

Yerel yayın yapan NRT’de yer alan habere göre, TSK tarafından düzenlenen hava harekatı esnasında sivillerin hayatını kaybettiği iddiaları üzerine bölge halkı, Şiladze'deki Türkiye’nin askeri üssüne yürüdü.

Grup, üsteki tank ve askeri araçları ateşe verdi. Askerlerin olaylar üzerine halkı dağıtmak için havaya ateş açtığı belirtiliyor.

ERDOĞAN: HEPSİ DAĞILDI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, saldırıyla ilgili şunları söyledi: “Bugün Kuzey Irak’ta yanlış yapmak istediler. İHA’lar, uçaklar kalktı. Hepsi dağıldı. Huzurumuza, refahımıza kastedenlere hayat hakkı tanımayacağız. İçeride ve dışarıda.”