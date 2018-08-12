Irak Başbakanı İbadi, İran ziyaretini iptal etti

Irak Başbakanı İbadi'nin İran ziyaretini iptal ettiği açıklandı. Ziyaretin İran tarafından, İbadi'nin 'ABD yaptırımlarına uyacağız' açıklaması sebebiyle iptal edildiği öne sürüldü.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Salı günü yapılması planlanan İran ziyaretini iptal ettiği açıklandı. Aynı gün için planlanan Türkiye ziyaretinin ise gerçekleşeceği belirtildi.

AFP'de yer alan habere göre, Irak Başbakanı'nın ziyareti, İran tarafından, İbadi'nin ABD yaptırımları karşısındaki tavrı sebebiyle iptal edildi.

İbadi, geçtiğimiz Salı günü İran'a yönelik yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulunmuş, "Yaptırımları desteklemiyoruz çünkü bunları stratejik birer hata olarak görüyoruz ancak uyacağız" demişti.

Bu açıklamasının ardından İbadi, İran'ın sert eleştirilerinin hedefi olmuştu.

İran Lideri Ali Hamaney'in Bağdat'taki temsilcisi Mujtaba el-Hüseyin de bugün Irak hükümetinin pozisyonunu eleştiren bir açıklama yaparak, "Bu İran'ın dürüst pozisyonuna ve IŞİD'e karşı Irak topraklarının savunulması için kanını döken İranlı şehitlere ihanettir" dedi.

Mujtaba el-Hüseyin, İbadi'nin "Amerikalılar karşısında psikolojik olarak yenildiğini" ifade etti.