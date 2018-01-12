İngiltere’de kızamık salgını ve aşı karşıtlığı

İngiltere'de kızamık salgınının yüzde 80'i aşısız çocuklarda görüldü.

Avrupa’da 2017’nin başından beri kızamık salgınları devam ediyor.

Söz konusu ülkelerden birisi de İngiltere. Leeds ve Liverpool salgından en çok etkilenen kentler.

Olguların yüzde 80’i aşısız çocuklarda. Kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısının otizm yaptığı yönündeki yanlış bilginin ailelerin aşı yaptırmamasının en önemli nedeni olduğu belirtiliyor.

Oysa kızamık ishal, kusma, orta kulak iltihabı, ses tellerinin enflamasyonu, zatürre, bronşit, öksürük gibi ciddi komplikasyonlara ve ölüme yol açabilen önemli bir hastalık.

Kızamığa yakalanan her 15 çocuktan birinde bu tür sorunlar gelişiyor. Her 5 bin kızamık vakasından birisi de ölümle sonuçlanıyor.

İngiltere’de 2015 ve 2016 yıllarında çocukların ancak yüzde 91,9’u kızamığa karşı aşılandı.

Oran 2014’te yüzde 94,2 ve 2013’te de yüzde 94,3 idi.

Dünya Sağlık Örgütü kızamığın ortadan kaldırılabilmesi için çocukların en az yüzde 95’inin aşılanmasını öneriyor.