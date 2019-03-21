İngiltere'de beş camiye balyozlu saldırı

İngiltere'de balyozlu bir kişinin beş camiye gece saatlerinde saldırı gerçekleştirdiği açıklandı.

İngiltere'nin Birmingham kentinde beş camiye balyozla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıların gece saatlerinde gerçekleştirildiği açıklandı.

BBC'nin haberine göre saldırıya uğrayan camilerin camlarının kırıldığı, ancak olayda yaralanan olmadığı belirtiliyor.

Saldırganın kimliği bilinmezken, polisin olayı soruşturmakta olduğu aktarılıyor.

Yeni Zelanda'da gerçekleşen saldırının ardından, benzer olayların yaşanabileceği konuşulurken, BBC'nin haberine göre "terörle mücadele" ekipleri polisle birlikte çalışarak olayın arkasındakileri bulmaya çalışıyor.