İngiltere ve Fransa'dan Suriye açıklamaları: Koalisyona danışılmadı...

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına karşın Suriye'de 'IŞİD'le mücadelenin bitmekten çok uzakta olduğunu' söyleyen bir açıklama yayımladı. Fransız diplomatik kaynaklarıysa ABD'nin koalisyon ortaklarına danışmadan çekilme kararı aldığını açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada "IŞİD'e karşı küresel koalisyon büyük ilerleme kaydetti. Askeri operasyonlar başladığından beri koalisyon ve Suriye'yle Irak'taki ortakları IŞİD'in elindeki toprakların büyük bölümünü geri aldı ve son günlerde Suriye'nin doğusundaki bölgede büyük ilerleme kaydedildi" denildi.

'YAPILMASI GEREKEN ÇOK ŞEY VAR'

ABD'nin çekilmesine karşı çıkılan açıklamada "Hala yapılması gereken çok şey var, tehditleri gözümüzden kaçırmamalıyız. Elinde toprak kalmasa bile IŞİD tehdit yaratmayı sürdürecektir" denildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin son açıklamalarıyla birlikte Suriye'de uluslararası koalisyon operasyonlarının süreceğini ifade ettiğini de belirtti.

'KRİTİK BÖLGESEL ORTAKLARIMIZLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Açıklamada "Koalisyon ortaklarıyla hedefimiz için çalışmayı sürdüreceğiz. Küresel koalisyona ve IŞİD'i tamamen yenme hedefine bağlılığımızı sürdürüyoruz" denildi.

ABD'nin çekilme kararını Türkiye ile yapılan görüşmelerin ardından aldığı söylenirken, İngiltere'nin açıklamasında "Suriye'de ve diğer yerlerde kritik bölgesel ortaklarımızla çalışmayı sürdüreceğiz" denilmesi de dikkat çekti.

ABD önderliğindeki koalisyon Suriye'de YPG ile birlikte faaliyet gösteriyordu. İngiltere açıklamasında İngiltere'nin Suriye'den çekilip çekilmeyeceği konusunda bilgi verilmedi.

FRANSA: KOALİSYONA DANIŞILMADI

ABD News'ten Rym Momtaz, Fransız diplomatik kaynaklarının konuyla ilgili görüşlerini aktardı. Momtaz, ABD'nin çekilme kararı alırken Fransa'ya danışmadığını ve Fransa'yı önceden bilgilendirmediğini belirtti.

ABD koalisyonunun parçası olan Fransa, bu kapsamda Suriye'de asker bulunduruyor.

Momtaz'ın aktardığına göre koalisyona danışmadan çekilme kararı alan ABD, en büyük sorun olarak Suriye Demokratik Güçleri'nin memnuniyetsizliğini görüyor.

ABD askeri kaynaklarının çekilme kararının bu kadar erken açıklanmasını beklemediği de ifade ediliyor.

'FRANSA SURİYE'DE KALMAYA DEVAM EDECEK'

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, "IŞİD’in henüz haritadan silinmediğini" belirtti.

Parly, "IŞİD’in Suriye’de sıkıştığı son bölgelerde askeri olarak yenilgiye uğratılması gerektiğini" savunarak, Fransa'nın Suriye'deki askeri varlığının süreceğini ifade etti.