İngiltere polisi: Son olaylarda Noviçok kullanıldığını doğrulayamıyoruz

İngiltere polisinden yapılan açıklamada son zehirlenme vakalarında 'Noviçok' kullanıldığının doğrulanamadığı söylendi.

İngiltere'de bir çiftin zehirlenmiş halde bulunmasının ardından, bu çiftin eski Rus ajan Sergey Skripal ve Yulya Skripal'e karşı kullanıldığı öne sürülen "Noviçok" ile zehirlendiği iddia edilmişti.

İngiliz çiftin "hedef alınmadığı", "sızıntıdan zehirlendiği" öne sürülüyordu.

'NOVİÇOK' DOĞRULANAMADI

Zehirlenen Dawn Sturgess ve Charlie Rowley'nin "sinir gazı bulaşmış" bir nesneyle temasta bulundukları öne sürülürken, İngiltere polisinden yapılan açıklamada bunun "Noviçok" olduğunun doğrulanamadığı belirtildi.

Polis olayı "barbarca saldırı" diye nitelerken, saldırganların bulunarak cezalandırılacağını ifade etti.

Sturgess ve Rowley'nin olayın yaşandığı 30 Haziran'da neler yaptığını tespit eden yetkililerin, sızıntı kaynağını tespit etmek için gerekli bilgileri topladığı kaydediliyor.