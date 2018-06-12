İngiltere hükümetinde Brexit istifası ve yeni referandum çağrısı

İngiltere Parlamentosu nihai Brexit anlaşması konusunda milletvekillerinin daha fazla söz hakkı için ‘anlamlı oy’ konusunda seçime giderken, Adalet Bakanlığı müsteşarı Philip Lee istifa etti.

İngiltere Adalet Bakanlığı müsteşarı Philip Lee, hükümetin Brexit konusundaki politikaları nedeniyle istifa etti.

Lee, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Başbakan Theresa May’in hükümetindeki görevinden istifa etmek durumunda kaldığı için çok üzgün olduğunu ancak bu sayede Brexit’in nasıl yürütüldüğüne dair görüşlerini açıkça ortaya koyabileceğini ifade etti.

Daha sonra yaptığı açıklamada Lee, parlamentonun hükümetin yönünü değiştirmeye yetkisinin olması gerektiğini söyledi. Hükümetin öneriye karşı çıkışını destekleyemeyeceğini ifade eden Lee, bunun insan hakları ve parlamentonun bağımsızlığı gibi temel ilkeleri ihlal anlamına geleceğini belirtti.

'NİHAİ ANLAŞMA DA REFERANDUMA GÖTÜRÜLMELİ'

Hükümetin Brexit sürecindeki planıyla “ne AB’den tamamen çıkışın ne de tamamen AB’de kalışın” gerçekleşeceğini dile getiren Lee, referandumda kimsenin böyle bir seçim yapmadığını söyledi.

İstifa eden Lee, AB ile nihai Brexit anlaşmasının da referanduma götürülmesi gerektiğini savundu. Öte yandan İngiltere’nin AB’den çıkışı olan Brexit sürecinin durdurulmasının yalnızca bir referandum yoluyla gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Philip Lee, daha önce de hükümeti, Brexit’in ekonomik etkisi konusundaki değerlendirmelerini açıklamaya çağırmış ve AB ile müzakerelerde hükümetin yöntem değiştirmesi gerektiğini savunmuştu.

'ANLAMLI OY' BAŞBAKAN MAY'İ ZORLAYACAK

Bugün İngiltere Parlamentosu’nda, milletvekillerinin Brexit konusunda daha fazla söz sahibi olmalarını sağlayacak olan “anlamlı oy” önerisi oylanıyor. Ocak ayında Lordlar Kamarası’nın Brexit planlarında getirdiği değişikliklerden biri olan “anlamlı oy” şartına göre, Başbakan Theresa May’in AB ile herhangi bir anlaşmasında parlamentonun “anlamlı oy”unu alması gerekiyor.

“Anlamlı oy” değişikliği bugün Avam Kamarası'ndaki oylamadan geçerse, milletvekilleri anlaşmayı reddetmeleri durumunda Başbakan Theresa May’in, AB ile nihai çıkış tarihi olan Mart 2019’a aylar kala yeniden müzakere masasına oturması gerekecek.

BREXIT BAKANI DAVIS: GERİ DÖNÜLEMEZ

Brexit’ten sorumlu bakan David Davis, BBC Radyosu’na yaptığı açıklamada hükümetin Brexit’ten geri dönülmesine asla izin vermeyeceğini söyledi. “Ne yaparsak yapalım, geri dönülmeyecek” diyen Davis “Anlamlı oy, referandum kararından dönme yetkisini vermiyor” diye konuştu.

Parlamentoda bugün ayrıca 29 Mayıs 2019’un “Brexit Günü” kabul edilmesi ve AB üyesi olarak kalan İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasındaki sınırda önlemlerin sıkılaştırılması da oylanacak.