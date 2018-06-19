İngiltere, Gazprom'un mal varlıklarını dondurdu

İngiliz yargısı, Ukraynalı Doğalgaz şirketi Naftogaz ile Rus enerji şirketi Gazprom arasındaki davayı sonuçlandırarak, Gazprom’un İngiltere ve Galler’deki varlıklarını dondurduğunu açıkladı.

Ukraynalı Doğalgaz şirketi Naftogaz bugün yaptığı açıklamada, İngitere’deki Londra Ticaret Mahkemelerinin Rusya enerji şirketi Gazprom ile aralarında süre gelen davada Ukrayna lehine karar vererek, Gazprom'un İngiltere ve Galler’deki varlıklarını dondurduğunu duyurdu.

Bununla birlikte, Gazprom’dan İngiltere ve Galler’de bulunan 50 bin doların üstündeki her bir mal varlığının listesini temin etmesi istendi.

Açıklamada, mahkemenin Gazprom’a mal varlıklarının listesini oluşturması için gerekenden daha fazla zaman verebileceği ve Gazprom’un listeyi hazırlamayı reddetmesi halinde, cezasının paraya çevrilebileceği de aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Stockholm merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi, bir süre önce verdiği kararda, Gazprom ve Naftogaz arasındaki davayı Ukraynalı şirket lehine sonuçlandırmıştı. Gazprom'un Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden mahkeme, Gazprom'un Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödeme yapması yönünde karar vermişti.