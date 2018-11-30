İngiltere elindeki Facebook belgelerini gelecek hafta açıklayacak

İngiltere, soruşturma kapsamında el koyduğu Facebook belgelerini gelecek hafta açıklayacak. Belgelerde şirketin gizlilik politikasına dair bilgiler olduğu bildiriliyor.

İngiliz milletvekili Damian Collins, yalan haberlerle ilgili soruşturmada el konan Facebook belgelerini gelecek hafta açıklayacaklarını duyurdu.

Facebook'a ait belgeler, Kaliforniya'daki bir mahkemede yazılım şirketi kurucusu Ted Kramer'in eline geçmiş, sonrasında İngiliz meclisine verilmişti.

Collins, belgelerin hala incelenmekte olduğunu, kamunun ilgisini gerektiren belgelerin seçildiğini ve bu belgelerin gelecek hafta yayımlanacağını söyledi.

Belgelerde Facebook'un gizlilik politikasına dair önemli bilgiler olduğu, şirketin belgelerin yayımlanmasından zarar görebileceği belirtiliyor.

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, şirkete yönelik soruşturmalarla ilgili ifade vermeyi kabul etmemişti.