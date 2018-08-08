İngilizler için yurtdışı tatil artık pahalı: Türkiye hariç

Brexit etkisiyle pound, avro başta olmak üzere diğer para birimleri karşısında değer kaybediyor. İngilizlerin yurtdışında tatil yapması daha pahalı hale geliyor. Bunun tek istisnası Türkiye. Pound, son bir yılda TL karşısında yüzde 28 değerlendi.

Brexit etkisiyle pound’un avro karşısında değer kaybının hızlanması İngilizler için yurtdışı tatil maliyetlerini artırıyor. Pound/avro geçen hafta son 11 ayın en düşük seviyesine indi, 1,12’nin altına düştü. Pound’un değer kaybının hızlanmasında İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) 2007’den bu yana ilk defa faiz artırması da etkili oldu.

TEK İSTİSNA TÜRKİYE

İngiliz turistlerin tatil destinasyonları içinde kur gelişmelerinden ötürü alım güçlerinin azalmadığı, aksine avantajlı hale geldikleri tek ülke Türkiye. Pound, TL karşısında son bir yılda yüzde 28 değer kazandı. Son bir haftada ABD-Türkiye ilişkilerindeki krizle birlikte pound da diğer para birimleri gibi TL karşısında güçlendi.