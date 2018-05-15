Independent'tan Tayyip Erdoğan'ın ziyaretine 'isabetli' yorumu

Independant'ta yayımlanan bir makalede, İngiltere'nin AB'den çıktıktan sonra Türkiye'nin ticari ortaklığına ihtiyaç duyacağı, bu nedenle Tayyip Erdoğan'ın seçimler öncesindeki yurtdışı gezisi için 'isabetli' bir hedef seçtiği yorumuna yer verildi.

İngiliz Independent gazetesinin diplomatik editörü Kim Sengupta, Brexit sonrası İngiltere'nin ticaret konusunda Türkiye'ye daha çok ihtiyacı olacağını ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da İngiltere ziyaretinde bunu bir avantaja dönüştürmeye çalıştığını yazdı.

Sengupta, "Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesindeki seçim öncesindeki yüksek-profilli dış gezisi için İngiltere'yi seçmesinin çok iyi bir nedeni var. Theresa May hükümetinin Türkiye'de insan haklarının acıklı hali ve on binlerce tutuklu hakkında herhangi bir şey söyleyerek ya da yaparak Erdoğan'ı utandırması düşük bir olasılık" diye yazdı.

Erdoğan dün Chatham House'da yaptığı konuşmada Brexit sonrasında İngiltere ile işbirliğine tamamen hazır olduklarını belirterek, Türkiye ile İngiltere'nin stratejik ortaklığını basit bir tercihten çok, iki ülke çıkarları için bir zorunluluk olarak gördüğünü söylemişti.

'SİYASETTEN ÇOK TİCARETE ODAKLANDILAR' İDDİASI

Erdoğan'ın İngiltere'nin Brexit'ten sonra ticarete ihtiyacı olacağına ve Türkiye'nin yardıma hazır olduğundan emin olabileceğine ilişkin sözlerinin hatırlatıldığı makalede, İngiliz hükümetinin de odaklandığı konunun tartışmalı siyasi konulardan ziyade ticaret olduğu belirtildi.

Sengupta, makalesinde, Erdoğan hükümetinin insan hakları ihlalleriyle sert eleştirilerle karşı karşıya bulunduğu 2017'nin Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret eden May'in bu ziyaretinin konusunun da tamamen ticaret olduğunu yazdı.

Sengupta'ya göre, İngiltere'nin kazanımlarının başında İngiliz havacılık ve savunma sanayi şirketi BAE Systems'ın Türk hava kuvvetlerine 135 milyon dolarlık savaş jetleri satışı geliyor. Rolls-Royce'un ve bazı başka şirketlerin de Türk ordusu için üretimde bulunması konusunda sürekli işbirliği ve sözleşmeler imzalanması bekleniyor.

Erdoğan, Türkiye ile İngiltere arasındaki 16 milyar dolarlık ticaret hacmini birkaç yıl içinde 20 bin dolara çıkarmayı hedeflediğini belirtmişti. Independent'taki makalede İngiltere'nin geçen yıl Türkiye için ihracat finansman programını 5 milyar dolarla iki katına çıkardığına ve iki ülke arasında enerji, sağlık, imalat ve savunmada işbirliğinin artırılmasının beklendiğine işaret edildi.

Makalede, Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra belirsiz bir ekonomik gelecekle karşı karşıya kalacak olan İngiltere'nin Türkiye'deki insan hakları ihlallerinden daha çok sözkonusu ticari rakamlarla ilgilendiğini yazdı. Makalenin yazarı Sengupta, Türkiye'de 140 bin kişinin tutuklandığına ve 152 bin kişinin işlerinden atıldığına işaret ederek tutuklananlar arasında 254 gazeteci olduğunu ve bunun dünyadaki en yüksek tutuklu gazeteci sayısı olduğunu vurguladı.

JOHNSON'A ERDOĞAN'A HAKARET ŞİİRİ HATIRLATMASI

Sengupta'ya göre işin ironik kısmı, Avrupa Birliği'nden çıkma taraftarlarının referandum sırasında "100 milyon Türk AB'ye girecek" diye kampanya yaptıktan sonra şimdi Türkiye ile işbirliğini geliştirme çabaları.

Makalede İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın Türkiye'de sansürü protesto etmek için açılan Erdoğan'a hakaret konulu şiir yarışmasının birincisi olduğu da hatırlatıldı.

Ancak Erdoğan'ın seçimler öncesinde İngiltere'yi ziyaret etmesiyle gayet iyi bir seçim yaptığının dile getirildiği makalede, İngiltere'nin çıkmaya hazırlandığı AB'ye Türkiye'nin girişini tamamen desteklediğine dair Johnson'ın sözlerine de dikkat çekildi.

'MAY ORTAKLIĞIN MEYVELERİNİ GÖREMEYEBİLİR'

İngiltere siyasetindeki istikrarsızlık nedeniyle belki de Başbakan Theresa May'in Türkiye ile varsayılan ortaklığın meyvelerini göremeyebileceğinin ifade edildiği makalede, Erdoğan'ın seçimlerde milliyetçi oylara yaslanarak kazanma şansının olduğu dile getirildi.

Makalede, Türkiye tarihinin en can alıcı seçimlerinden biri olarak tanımlanan 24 Haziran seçimlerinde Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin geç Osmanlı sultanı haline gelerek tüm güçleri elinde toplamasını durdurmak için muhalefetin sosyal medyada "tamam" sloganıyla buluştuğu da dile getirildi.