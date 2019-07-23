IMF küresel büyüme tahminlerini düşürdü

IMF’nin raporuna göre dünya ekonomisindeki büyüme yavaşlıyor. Bu yıl içinde küresel büyüme tahminini üçüncü kez düşüren IMF, bu durumu ABD ile Çin arasındaki ‘ticaret savaşı’na bağladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Washington'daki merkezinde açıkladığı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimi nedeniyle dünya ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini aşağı çekti.

Güncel konjonktür tahminlerinin yer aldığı raporda, 2019 yılı için dünya ekonomisinin büyüme tahmini yüzde 3,2, önümüzdeki yıl için de 3,5 olarak belirlendi. Geçen Nisan ayında bu yılın büyüme tahminini yüzde 3,3 olarak açıklayan IMF, böylece bu yıl içinde büyüme tahminini üçüncü kez düşürmüş oldu.

HUAWEI, BREXIT VE BASRA KÖRFEZİ GERİLİMİ

DW Türkçe’nin aktardığına göre raporda, karşılıklı olarak birbirine gümrük cezaları uygulayan ABD ve Çin arasındaki “ticaret savaşı” nedeniyle büyüme tahminlerinin düşürüldüğü belirtildi. IMF, ayrıca ABD'nin uyguladığı yaptırımların küresel sevkıyat zincirinde aksaklıklara yol açabileceğini vurgulayarak ABD yönetimi ve Çin teknoloji şirketi Huawei arasındaki anlaşmazlığa da atıfta bulundu. Raporda İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışıyla ilgili güvensizlik ve Basra Körfezi'ndeki gerginliğin de büyüme tahminlerine olumsuz yansıdığına işaret edildi.

Önümüzdeki yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 0,1 puan düşürerek yüzde 3,5'a çeken IMF, bu hedefin de ancak ticari anlaşmazlıklar ve teknoloji sektöründeki gerginliğin sonlandırılması durumunda tutturulabileceğini kaydetti.

IMF’NİN BÜYÜME TAHMİNLERİ

IMF raporuna göre, ABD için büyüme tahmini 2019'da yüzde 2,3'ten yüzde 2,6'ya yükseltilirken, 2020 yılı için yüzde 1,9 ile sabit bırakıldı.

Avro Bölgesi için 2019 büyüme tahmini yüzde 1,3'te sabit tutulurken, 2020 için yüzde 1,5'ten yüzde 1,6'ya çıkarıldı.

Büyüme tahmini bu yıl için yüzde 0,8'den yüzde 0,7'ye düşürülen Almanya için 2020'de büyümenin yüzde 1,4'ten yüzde 1,7'ye çıkması öngörülüyor.

IMF raporunda Çin için büyüme tahmini bu yıl yüzde 6,3'ten yüzde 6,2'ye, 2020 için de yüzde 6,1'den yüzde 6'ya düşürüldü.