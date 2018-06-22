IMF Başkanı Lagarde: Avro Bölgesi'nde sert yavaşlama beklemiyorum

IMF Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde 'sert' yavaşlama beklemediğini söyledi

Lüksemburg'da konuşan IMF Başkanı Christine Lagarde, "Potansiyelinin üzerinde büyüme yılının ardından, Avro Bölgesi'ndeki momentum birazcık yavaşlıyor. Avro Bölgesi yine de iyi durumda, büyüme güçlü" dedi.

Bloomberg'in haberine göre Lagarde "ticaret açıklığının sürdürülmesi gerektiğini" savunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getirilmesiyle ticaret gerilimi başladı. Rusya ve İran'a karşı yaptırımların artması belirsizlik derecesini mikro seviyede artırdığı gibi makro seviyede de artırdı.

İkinci risk ise nihayetinde aniden bir çıkışa neden olabilecek olan Brexit görüşmelerinde ilerleme kaydedememek. Piyasanın mali genişleme ya da reformların kaldırılması gibi algıladığı şeylere ani tepkisi ise üçüncü riski oluşturuyor"