İki banka birleşme yolunda

Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank’ın İletişim Başkanı Jörg Eigendorf, Almanya merkezli Commerzbank ile birleşmeyi ekonomik açıdan anlamlı olduğunda gerçekleştireceklerini söyledi.

Deutsche Bank’ın İletişim Başkanı Jörg Eigendorf, Frankfurt’ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Deutsche Bank ile Commerzbank’ın birleşmesine ilişkin yapılan görüşmeleri değerlendirdi.

"Commerzbank ile birleşmeyi ancak ekonomik açıdan anlamlı olduğunda yapacağız. Bu bizim için önemli" diyen Eigendorf, buna ilişkin bir plana, özellikle de entegrasyon planına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Bunu Commerzbank ile değerlendirdiklerini dile getiren Eigendorf, iki banka arasındaki ön görüşmelerin ucu açık yapıldığını, sonuç çıktığında bir karar vereceklerini kaydetti.

Ön görüşmelerin vakit alacağını vurgulayan Eigendorf, "Titizlik hızlılıktan önce gelir" dedi.

Eigendorf, Almanya ve Avrupa’da lider banka olan Deutsche Bank'ın küresel bir banka olduğunu ve böyle kalacağını ifade ederek, bu lider pozisyonunu Commerzbank ile genişletebileceklerini söyledi.