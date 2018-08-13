İdlib'de TSK ile ÖSO arasında çatışma iddiası

İdlib'in kuzeybatı kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu arasında çatışma yaşandığı ileri sürüldü.

Suriye'de İdlib'in kuzeybatı kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında önceki gece yoğun çatışmalar yaşandığı ileri sürüldü.

Al Masdar'ın muhaliflerin sosyal medyadaki paylaşımlarına dayandırdığı haberine göre, çatışma TSK mensubu bir keskin nişancının Kefr Hum kasabasında bir çiftçiye ateş açması üzerine çıktı.

Kefr Hum sakinleri ve ÖSO militanlarının karşılık vermesi üzerine yaşanan çatışmada iki taraftan da yaralananların olduğu ileri sürüldü.

İddia doğruysa bu ÖSO ile TSK arasında yaşanan ilk çatışma.