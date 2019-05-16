Huawei: Trump'ın kararı ABD'yi daha güvenli ve güçlü yapmayacak

Trump'ın Huawei kararnamesine şirkette yanıt geldi. Huawei, kararın ABD'yi daha güvenli ve daha güçlü hale getirmeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump dün, ABD'li şirketlerin "ulusal güvenlik riski teşkil eden" firmalara ait telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını yasaklayan bir kararname imzaladı.

150 gün içerisinde uygulamaya konulması planlanan kararname, Çinli Huawei'nin etkisini kırmak için atılan adımlardan biri olarak yorumlanmıştı.

Kararın ardından bir açıklama yayınlayan Huawei; “ABD, Huawei'yi engellediğinde ne ABD'yi daha güvenli hale getirecek ne de ABD'yi daha da güçlendirecek. ABD'yi yalnızca diğer ülkelerin gerisinde kalan ve nihayetinde ABD şirketlerine ve tüketicilerine zarar veren, düşük kaliteli ve pahalı alternatif ekipman kullanmaya zorlayacaktır" dedi.

Şirket, İngiltere'ye verilen güvenceleri tekrarlayarak “ürün güvenliğini sağlamak için ABD ile iletişim kurmaya istekli olduğunu” söyledi.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi, karşılıklı vergileri artırmış, ABD yetkilileri Çin’i haksız ticaret uygulamaları yürütmekle suçlamış, Washington ile Pekin arasındaki görüşmeler durma noktasına gelmişti.

'UTANÇ VERİCİ VE ADALETSİZ'

Çin’in ticaret bakanlığının sözcüsü olan Gao Feng, “Çin, ulusal güvenlik kavramının istismar edilmemesi ve ticaret korumacılığının bir aracı olarak kullanılmaması gerektiğini” vurguladı.

Dışişleri sözcüsü ise, ABD’nin belirli Çin şirketlerine yönelik eylemlerini utanç verici ve adaletsiz olarak nitelendirdi. Sözcü, “ABD tarafını, güvenlik endişeleri bahanesi altında Çinli şirketlere baskı yapmayı durdurmaya ve normal yatırım ve operasyonlar için adil, ayrımcı olmayan bir ortam sağlamaya çağırıyoruz” dedi.

Trump’ın ticaret sekreteri Wilbur Ross, kararname için bir yıldan fazla süredir inceleme yürüttüklerini, tedarik zincirini ve ülkenin bilgi ve iletişim teknolojisi yabancı rakiplerden korumayı hedeflediğini söyledi.

Ross; “Başkan Trump’ın önderliği altında Amerikalılar, verilerimizin ve altyapımızın güvende olduğuna güvenebilecekler” dedi.