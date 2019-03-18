Hollanda'daki saldırıda 3 kişi öldü

Hollanda'da sabah saatlerinde tramvayda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Polis saldırıyla ilgili olarak Türkiye doğumlu 37 yaşında Gökmen Tanış adlı bir kişiyi arıyor.

Hollanda'nın Utrecht kentinde sabah saatlerinde bir tramvayda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Utrecht Belediye Başkanı Jan Van Zanen Twitter'dan yaptığı açıklamada saldırıda en az 3 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Zanen, olayda 9 kişinin ise yaralandığını, yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğunu açıkladı.

Utrecht polisi saldırıyla ilgili 37 yaşında Türkiye doğumlu Gökmen Tanış adlı kişinin güvenlik kamerasınca çekilmiş görüntülerini yayımlayarak, sözkonusu kişiye yaklaşılmaması ve görüldüğü takdirde hemen polise haber verilmesi uyarısında bulunmuştu.

BBC Türkçe Utrecht'te yaşayan Türk bir işadamının Gökmen Tanış'ın 2 Temmuz 1981 Yozgat doğumlu olduğunu, daha önce Çeçenistan'a gidip savaştığını söylediğini yazdı.

Haberde sözkonusu işadamının Tanış için, "Birkaç sene önce IŞİD'le bağlantısı nedeniyle tutuklanıp bırakıldı. Türk toplumuna pek karışmazdı, münzevi bir tipti" ifadesine yer verildi.