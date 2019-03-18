Hollanda’da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Hollanda’nın Utrecht kentinde bir tramvayda silahlı saldırı meydana geldi, olayda en az bir kişinin öldüğü, yaralananlar olduğu bildirildi.

Hollanda’nın Utrecht kentinde bir tramvayda açılan ateş sonucu en az bir kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Utrecht polisi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada olayın 24 Oktoberplein'daki tramvay istasyonunda gerçekleştiğini ve istasyonun kapatıldığını duyurdu.

Kentte raylı ulaşıma ara verildiği de gelen bilgiler arasında.

Yerel saatle 10.45’te meydana gelen saldırıda yaralananlara müdahale etmek için bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Saldırının terörle bağlantısı olup olmadığı konusunun soruşturulduğu belirtilirken, polisin saldırıyla ilgili birden fazla kişiyi aradığı bildiriliyor.

Daily Mail'in aktardığına göre saldırıda en az bir kişi yaşamını yitirdi. Yerel medya, görgü tanıklarının olay yerinde yerde yatan bir kadın gördüğünü yazdı.

Polis bir ya da birden fazla saldırganı yakalamak için operasyon başlatırken, kentteki tüm okul, cami ve ulaştırma istasyonlarının kapatılması talimatı verildi.

Hollanda hükümeti de kentteki terör tehdidi seviyesini en yüksek olan 5 seviyesine çıkardı.

Utrecht Üniversitesi kampüsü kapatılırken, kent merkezine giden tüm tren trafiği de durduruldu.