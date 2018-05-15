Hizbullah: İsrail kırmızı çizgileri aşmayı sürdürürse kalbinden vururuz

Lübnan Hizbullahı lideri Nasrallah, son İsrail saldırılarının savaşın 'tamamen yeni' bir aşamasını tetiklediğini iddia ederek, İsrail’i daha fazla 'kırmızı çizgi' geçmemesi için uyardı.

Lübnan Hizbullahı lideri Seyid Hasan Nasrallah, dün Gazze'de Filistinlileri hedef alan İsrail katliamının ardından, silahlı direnişte “tamamen yeni” bir aşamaya girdiklerini söyledi.

Geçtiğimiz çarşamba İsrail’in işgal ettiği Golan Tepeleri’ne 55 füze yolladıklarını söyleyen Nasrallah, bunun İsrail’in Suriye’ye dönük saldırganlığına karşı yanıt olduğunu belirtti.

Öte yandan Hizbullah, geçtiğimiz hafta düzenlenen saldırıda örgütün yer alıp almadığına dönük bir bilgi vermedi.

Nasrallah; “İsrailli düşmana mesajımızı verdik, Suriye’yi herhangi bir karşılığı olmadan kafanıza göre vuramazsınız” ifadelerini kullandı.

Saldırının ardından İsrail kaynakları herhangi bir kayıp yaşamadıklarını iddia etmiş, İsrail uçakları cevap olarak Suriye’de daha önceden belirlenmiş hedefleri vurmuştu.

Nasrallah açıklamasını "Eğer İsrail bir kez daha kırmızı çizgileri aşarsa, bir sonraki saldırı, sadece Golan Tepeleri sınırının yakınlarında değil, Filistin’in tam kalbinde olacak. Bir karşılığı olmadan öldürüp bombalayabileceğinizi düşündüyseniz, o zaman yanılıyorsunuz. Saldırılara cevabımız uygun formda ve zamanında olacak” sözleriyle bitirdi.