Hindistan'dan Trump'a 'baş konuk' olarak davet

Hindistan hükümeti ABD Başkanı Donald Trump'ı Cumhuriyet Günü kutlamalarına baş konuk olarak davet etti.

Hindistan hükümetinin, ABD Başkanı Donald Trump'ı gelecek yıl yapılacak Cumhuriyet Günü kutlamalarına baş konuk olarak çağırdığı duyuruldu.

Times of India'nın haberine göre, Trump yönetimi çağrıya olumlu bakıyor, ancak henüz resmi yanıt verilmedi.

Davetin diplomatik görüşmelerin ardından yapıldığı bildiriliyor.

Eski ABD Başkanı Barack Obama da, 2015'teki Cumhuriyet Günü'ne davet edilmişti. Ancak Trump'ın ziyaretinin Obama'dan daha çok ilgi çekeceği söyleniyor.

Obama'nın ardından dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zaid en-Nahyan baş konuk olarak çağrılmıştı.

Bu yılki kutlamalaraysa 10 ASEAN ülkesinden temsilciler katıldı.