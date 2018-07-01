Hindistan'dan S-400 alımına onay

Hindistan savunma konseyi Rusya'dan S-400 alınmasına onay verdi.

Hindistan Savunma Alımları Konseyi, Hindistan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına nihai onayı verdi. ABD, bu satın almaya karşı çıkıyordu.

Times of India'nın haberine göre satın alma için gerekli onay verilse de, Rusya'yla ticari meseleler üzerine müzakereler sürüyor.

Hindistan'ın toplamda 5,5 milyar dolar değerinde beş adet S-400 kompleksi satın alacağı bildiriliyor. ABD açıklamalarında Rusya'dan alınan hava savunma sisteminin iki ülke arasındaki savunma işbirliğini azaltacağı söylenmişti.

Hindistan'ın ABD'nin engelleme girişimlerine rağmen satın almayı sürdürmesinin sebebinin, sistemlerin aksi halde Pakistan'a satılacak olması olduğu belirtiliyor.